「Ｌ&ミサミサ&リュークが揃いました」平野綾、『DEATH NOTE』韓国スターとの豪華ショットに反響
声優や歌手として活躍する平野綾さんは10月17日、自身のInstagramを更新。“韓国の大スター”とのスリーショットを公開しました。
平野さんはさらに、「この日は『DEATH NOTE』でリュークを演じたカン・ホンソクさんもいらっしゃっていて、2次元と3次元の壁を越え国をも越えた、Ｌ&ミサミサ&リュークが揃いました」ともつづっており、貴重なショットとなりました。
この投稿にファンからは、「すてきなお写真！ぜひご一緒される舞台が観たいです〜実現したら泣いちゃいます」「大好きな2人が並んで写真を 最高過ぎる」「かわい過ぎです」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「実現したら泣いちゃいます」平野さんは「《日韓交流おまつり》のステージが終わった後、なんとなんと！韓国の大スター 元東方神起であり、ミュージカル俳優のキム・ジュンスさんのコンサート最終日にお邪魔し、ごあいさつさせていたました！」とつづり、6枚の写真を投稿。3〜4枚目では、元東方神起のメンバーで歌手のキム・ジュンスさんと俳優のカン・ホンソクさんとのスリーショットを公開しました。3人はピースサインで笑顔を見せています。
「永遠のアイドル」平野さんは14日の投稿で、イベントの様子も公開しています。コメントでは、「きたー！ハルヒ 永遠のアイドル」「ハルヒの楽曲を歌い続けてくださることが本当にうれしいです」「めっちゃかわいい〜」との声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
