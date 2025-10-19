声優や歌手として活躍する平野綾さんは10月17日、自身のInstagramを更新。“韓国の大スター”とのスリーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：平野綾さん公式Instagramより）

声優や歌手として活躍する平野綾さんは10月17日、自身のInstagramを更新。“韓国の大スター”とのスリーショットを公開しました。

【写真】平野綾、“韓国の大スター”とのスリーショットに反響

「実現したら泣いちゃいます」

平野さんは「《日韓交流おまつり》のステージが終わった後、なんとなんと！韓国の大スター　元東方神起であり、ミュージカル俳優のキム・ジュンスさんのコンサート最終日にお邪魔し、ごあいさつさせていたました！」とつづり、6枚の写真を投稿。3〜4枚目では、元東方神起のメンバーで歌手のキム・ジュンスさんと俳優のカン・ホンソクさんとのスリーショットを公開しました。3人はピースサインで笑顔を見せています。

平野さんはさらに、「この日は『DEATH NOTE』でリュークを演じたカン・ホンソクさんもいらっしゃっていて、2次元と3次元の壁を越え国をも越えた、Ｌ&ミサミサ&リュークが揃いました」ともつづっており、貴重なショットとなりました。

この投稿にファンからは、「すてきなお写真！ぜひご一緒される舞台が観たいです〜実現したら泣いちゃいます」「大好きな2人が並んで写真を　最高過ぎる」「かわい過ぎです」との声が寄せられています。

「永遠のアイドル」

平野さんは14日の投稿で、イベントの様子も公開しています。コメントでは、「きたー！ハルヒ　永遠のアイドル」「ハルヒの楽曲を歌い続けてくださることが本当にうれしいです」「めっちゃかわいい〜」との声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)