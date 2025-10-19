特産品が楽しめると思う「神奈川県の道の駅」ランキング！ 2位「足柄・金太郎のふるさと」を抑えた1位は？
神奈川県には5つの道の駅があり、それぞれが地域の風土を反映した特産品を扱っています。街中では味わえない、道の駅ならではのグルメを堪能してみませんか？
All About ニュース編集部は10月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅（特産品）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「特産品が楽しめると思う神奈川県の道の駅」ランキングを紹介します！
また、南足柄初の道の駅として、特産品である香り豊かな足柄茶を使った茶そばや新鮮な野菜、ご当地調味料など足柄ならではの食材も充実しています。ブランド牛の「相州牛」や、「足柄牛」「やまゆりポーク」「美味鶏」といった肉グルメも豊富です。
回答者からは「足柄茶、南足柄市のブランド牛『相州牛』、足柄平野の野菜などが楽しめるから」（40代男性／神奈川県）、「120年以上も作られ続けている幻のさつまいもと呼ばれている『紅赤』（べにあか）があるからです」（50代その他／愛知県）、「地元野菜を使った和菓子が食べれるから」（30代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
箱根西麓野菜や燻製たまご、宮中献上の芦ノ湖のワカサギを使った南蛮漬けなど、箱根ならではのグルメもおすすめ。寄木細工などを扱うおみやげ屋さんも要チェックです。山小屋をほうふつとさせる建物も粋で、晴れた日には雄大な箱根の山々も一望できます。
回答コメントでは「温泉地なので、絶対に食べ物が美味しいはず」（30代女性／青森県）、「広くなんでもある道の駅だから」（20代女性／神奈川県）、「温泉にまつわるお土産が人気」（40代女性／福島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
