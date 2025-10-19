社員同士の活発なコミュニケーションが取れるオフィスのカタチが注目されています。



2025年9月、文具や家具を販売する「コクヨ北海道販売」（札幌市白石区）で、オフィスの改装に合わせ内覧会が開かれました。



リニューアルのテーマは「シェア」です。



来場者へのアンケートによると、オフィスの課題として多いのは、ミーティングルームの不足や「社員同士のコミュニケーションの取りにくさ」だということです。





そこで、内覧会では既成概念を打ち破るようなオフィスが表現されていました。

（コクヨ北海道販売 石井健太さん）「こちらはカウンタ―席なんですが、コンセントがあり執務室になっています。リラックスするために新聞や雑誌、おみやげも置いています」



こちらは、仕事をするだけではなくカフェエリアとしても活用できます。

そして、ミーティングスペースは多くの人の目にとまるよう、オフィスの中央に設けられていました。



（コクヨ北海道販売 石井健太さん）「ベテラン社員の知見を聞くという機会も減ってきたので、そういったところを気兼ねなく共有できる環境を作っていこうという目的です」



（視察に訪れた人）「働きやすそうな職場で憧れます。緑がぶら下がっていたり、目で楽しめるようなところを取り入れて、自分たちの会社でもリラックスできる環境を作っていけたら」



（視察に訪れた人）「休憩で気分転換に立ち歩いたりできるので、カフェテリアはすごい良いスペースだと思います」

情報共有しやすいレイアウト 社員同士の交流も活発化！

コミュニケーションを大切にしたオフィスづくりは、札幌市白石区にある農業や土木のコンサル会社「ズコーシャ」でも―



会社に入ると爽やかな色合いが目をひきます。



こちらの会社でもこんな課題がありました。



（ズコーシャ 山田恵二 副社長）「みんながバラバラに仕事すると、どんな仕事をしているか分からないです」



大切なのは、社員間の情報共有だといいます。

こちらのスペースは、ディスプレイを囲うように椅子が配置されていて、帯広本社とのリモート会議や全体での朝礼をここで実施しています。

（ズコーシャ 山田恵二 副社長）「こちらが個人で仕事をする時、あるいはグループで仕事をする時に、個人で仕事をしながらも集まって打ち合わせがしやすい円い配置のテーブルです」



席を固定しないフリーアドレス制を採用しながらも、社員同士の交流も心がけています。



（ズコーシャ 山田恵二 副社長）「週に1回くらいは、みんなで場所を決めて集まって仕事をするという取り組みもしている。社員の皆さんも喜んでいるので良かったです」



社員同士の交流を活発にするオフィスのカタチ。



会社が抱えた課題を解決するため、レイアウトの工夫が広がっています。