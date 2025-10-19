¡Ö³°¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤ÊÊ¬ÊÌ¡×¼Â¸½¤Ø¡È¸½¾ì”¤Ç²Ä»ë²½¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤Ë¸þ¤±¤¿À¶ÎÃ°ûÎÁ¶È³¦¤ÎÆ°¤
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òºÆ¤Ó¿·¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÌá¤¹¡È¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë(¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë)¡É¤ÎÄêÃå¤Ë¸þ¤±¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÆü(10·î20Æü)¤òÁ°¤Ë²Ä»ë²½¡¦ÂÎ¸³¡¦¼þÃÎ¤Î»°Êý¸þ¤«¤é¹ÔÆ°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë²ó¼ýÎ¨¤Ï92.5%¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Ï85.0%¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ëÈæÎ¨¤âÁ°Ç¯¤ò4.6¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë33.7%¤Þ¤Ç¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë(¿ôÃÍ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2023Ç¯ÅÙ¡¢PET¥Ü¥È¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñÄ´¤Ù)¡£À¶ÎÃ°ûÎÁ¶È³¦¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¡Ö³°¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤ÊÊ¬ÊÌ¡×¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤¬Å¸¼¨¤·¤¿¡È¡ÉÊø²õ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤ª¶¡¤¨·¿¡Êº¸¡Ë¤È¿¨³Ð·¿
ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ï10·î17¡Á19Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ»¸¼ºä¹¾ì¤Ç¡ÖÊø²õ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°û¤ß»Ä¤·¤ä°ÛÊªº®Æþ¤Ç²ó¼ýµ¡Ç½¤ò¼º¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò¡ÈÊø²õ¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¼ÂÊªÅ¸¼¨¤È±ÇÁü¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬¡ÈÊø²õ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡ÈÊø²õ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¸ý³«¤·¿
³¹Êâ¤¤Î¼ÂÂÖ¤ò´ð¤Ë¡¢¸½¾Ý¤ò¡ÖÍ×ºÉ·¿/¸ý³«¤·¿/¿¨³Ñ·¿/¤ª¶¡¤¨·¿/±£¤ìÊø²õ¡×¤Î5¥¿¥¤¥×¤ËÌ¿Ì¾¤·¡¢¡È¤Ê¤¼¥À¥á¤«¡É¤òÍè¾ì¼Ô¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼ÂºÝ¤Ëº®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿°ÛÊª¤òÅ¸¼¨
ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô¤ÎÅÄ¸ýÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¤ò¿Ê¤á¤ëÃì¤ÏÆó¤Ä¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤ä¤¹¤¤ÍÆ´ïÀß·×¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦¾®Çä¡¦¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡È³Î¼Â¤Ê²ó¼ý¡É¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ËÌó80ËüÂæ¤Î¼«ÈÎµ¡¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤ÄÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¸íÅêÆþ¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨¡¢¤È¤â¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤â¤¦°ìÅÙ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡×Î®¤ì¤ò¾Ò²ð
²ñ¾ì¤ÎÅ¸¼¨¤È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÏÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤òÊ»µ¡£Íè¾ìÌÜÉ¸¤Ï1Æü600¿Í°Ê¾å¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±©ÅÄ¶õ¹Á:Á´À¶°û¡Ö±©ÅÄde¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¡È³°¤Ç¤ÎÊ¬ÊÌ¡É¤ò¸½¾ì¤Ç³Ø¤Ö
Á´À¶°û¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¡Ö±©ÅÄde¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë¤«¤é¥Ü¥È¥ë¤Ø¡×¤ò¼Â»Ü
Á´¹ñÀ¶ÎÃ°ûÎÁÏ¢¹ç²ñ(Á´À¶°û)¤Ï10·î17¡Á19Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë5³¬¤Ç¡Ö±©ÅÄde¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë¤«¤é¥Ü¥È¥ë¤Ø¡Á(Close the loop!¡Ò½Û´Ä¤µ¤»¤è¤¦¡Ó)¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÎ®¤ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥¤¥º¡¦°ûÎÁÇÛÉÛ(¿ôÎÌ¸ÂÄê)¤Ç³°½ÐÀè¤Ç¤Î¡È¤¤ì¤¤¤ÊÊ¬ÊÌ¡É¤òÂ¥¤¹¤Í¤é¤¤¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÏÊ¬ÊÌ²ó¼ý¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë
10·î17Æü¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ÇÁ´À¶°û¤Î¿¹ËÜ¿¿¼£ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð°Ê³°¤Î³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÊ¬ÊÌÇÓ½Ð¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤À¤±¤Î²ó¼ý¤ò¹Ô¤¤¡¢¡È¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤ë¡È³°¤ÇÊø¤ì¤ë¡ÉÊ¬ÊÌ¤Î¹½Â¤
¤Þ¤¿¡¢Á´À¶°û¤Ï10·î15Æü¤Ë¡ÖÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿åÍÆ´ï¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±Ä´ºº2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î15ºÐ¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷¤Î¤¦¤Á¡¢³°½ÐÀè¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤¤¡¢1037Ì¾¤ÎÍ¸ú¥µ¥ó¥×¥ë¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢²È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÊ¬ÊÌ¤¬¡¢³°¤ÇÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥é¥Ù¥ë¡×¤ò¤É¤Á¤é¤È¤â³°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Ï81.4%¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Ï¡¢²°Æâ(¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä³Ø¹»)¤Ç39.4%¡¢²°³°(³¹Ãæ¤ä¸ø±à)¤Ç30.3%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«ÈÎµ¡²£¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ï71.8%¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿Í¤Ï28.2%¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Î¶õÍÆ´ï°Ê³°¤ò¡ÖÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï21.1%¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤Û¤«¤ËÆþ¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬53.4%¤Ë¤â¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥íÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢2000Ç¯º¢¤«¤é¤´¤ßÈ¢¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¡È¸íÅêÆþ¡É¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤Í×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÃæ¿È¤ò°û¤ß»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ°ûÎÁÍÆ´ï¤ò¡ÖÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï11.1%¤À¤Ã¤¿¡£°û¤ß»Ä¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°ÛÊª¡×¤À¤È¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¿Í¤¬62.6%¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë²ó¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ÜÀß¤ò½ý¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¿Í¤Ï55.3%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼:Æ°²è+½ÂÃ«¤Î³¹Æ¬¹¹ð·Ç½Ð¤Ç¡Ö³°¤Ç¤â¤Ï¤º¤¹¡¦¤Ï¤¬¤¹¡×¤ò¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µðÂç¹¹ð
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢10·î20Æü¤Î¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÆü¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¡¦Áð磲¹ä¤µ¤ó¡¦¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Æ°²è¡Ö¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¬¤·¤Æ¡¢³°¤Ç¤âÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²áµî¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢³¹Ãæ¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÊ¬ÊÌ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¡£
WEBÆ°²è¤Î¥«¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿¡¢¡ôÁÇÀ²¤é¤·¤¤²áµî¤Ë¤Ê¤í¤¦ ¡È³°¤Ç¤âÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡É¡¡½Û´Ä·¿¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤ÃË¡×ÊÓ
¼þÃÎ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ç¤ÎÂç·¿¹¹ð(10·î16¡Á29Æü)¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤ÇÆÃÊÌ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼(10·î16Æü¡Á11·î15Æü)¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë100%¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬Îß·×200²¯ËÜ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ûÎÁÍÑ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿¢ÊªÍ³ÍèÁÇºà¤Ê¤É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤«¤éºÆ¤Ó¿·¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òºî¤ë¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢¡È³°¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤ÊÊ¬ÊÌ¡É¤ÎÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È³°¤Ç¤âÊ¬ÊÌ¡É¼Â¸½¤Ø¾ðÊóÈ¯¿®¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯²½
¡È²È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢³°¤ÇÊø¤ì¤ë¡É¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢À¶ÎÃ°ûÎÁ¶È³¦¤Ï¡¢¡Ö°û¤ßÀÚ¤ë¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥é¥Ù¥ë¤ò³°¤¹¡×¡Ö°ûÎÁÍÆ´ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ØÌá¤¹¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀ¸³è¼Ô¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÇÛÃÖ¤äÅêÆþ¸ý·Á¾õ¤Î¹©É×¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤´¤ßÈ¢¤È¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±¤ò¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âº£¸å¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
½ÂÃ«¤Ç¤Î¡ÈÊø²õ¤·¤¿¡É¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î²Ä»ë²½¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¡È¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡É¤ÎÂÎ¸³¡¢¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÆ°²èÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿º£Ç¯¤Î¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÆü¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£¡È³°¤Ç¤â¤¤ì¤¤¡É¤òÀ¸³è¼Ô¤Î½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢»ñ¸»½Û´Ä¼Â¸½¤Ø¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À¶ÎÃ°ûÎÁ¶È³¦¤òµó¤²¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£