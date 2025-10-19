第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われた。

陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）のコースで、筑波大（茨城県つくば市）は上位１０人の合計タイムが１０時間４４分３秒で１６位となり、６年ぶりの本大会出場はならなかった。初出場を目指した流通経済大（茨城県龍ヶ崎市）は１０時間５２分３５秒で２５位だった。

予選会には４２チームが参加し、１０チームの本大会出場枠を競った。筑波大は川崎颯選手（３年）がチームトップの１時間２分２０秒で全体１９位、小林晴琉選手（１年）も１時間３分２０秒の６４位と健闘した。しかし、５番手以降は１時間４分以上と記録を伸ばせず、予選通過ラインとなる１０位の立教大に７分７秒届かなかった。

目標としていた１０時間４４分台のタイムはクリアできた。だが、１０位の記録には７分余り及ばなかった。筑波大の木路（きじ）修平監督は「結果的に目標設定が甘かったが、持っている実力は十分に発揮できた」と総括した。

５キロ地点で１０位以内に入り、そのまま逃げ切るレースプランだった。気温が上がる後半での逆転は難しいと判断。厳しい練習を耐え抜いた選手たちのスタミナを信じ、序盤からペースを上げる戦略で臨んだ。

５キロの通過は９位、１０キロ地点で１０位と狙い通りの展開だった。しかし、体力を温存していた強豪校に迫られて１５キロ地点で１６位に後退し、そのまま順位を上げられなかった。

チーム内３位の小山洋生主将（４年）は、応援に訪れた関係者らを前に「順位は悔しいが、やってきたことに後悔はない。チームとして今の実力を限界まで出し切った」と自分を納得させるようにうなずいた。木路監督は「初めて予選を走る選手が多い中、堂々とした走りをしてくれた」と選手たちをねぎらった。

好走した川崎選手は涙を浮かべながら、「ここからもう一段二段と力をつけて、筑波を箱根に連れていく。まだまだ強くなれる」と、さらなる飛躍を誓った。チームは再び夢の舞台を目指す。（古屋敷周）