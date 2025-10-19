元おニャン子・渡辺美奈代、彩り豊かな“お月見ごはん”公開「栄養も見た目も満点」「料理上手で尊敬」の声
【モデルプレス＝2025/10/19】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が10月18日、自身のInstagramを更新。「お月見ごはん」の食卓を公開した。
【写真】渡辺美奈代「こだわりが伝わる」と話題の豪華な夜ごはん
渡辺は「YouTube更新！お月見ごはん作り！秋の味覚たっぷり夜ごはんVLOG」と自身のYouTubeチャンネルを紹介。投稿ではさつまいもご飯とさつまいもやきのこ類など秋の食材をふんだんに使い、ゆで卵を月に見立てたお月見汁、肉団子の夕食と以前の投稿で紹介したお月見にゅうめんを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛いお月見ディナー」「栄養も見た目も満点」「食べてみたい」「料理上手で尊敬する」「色とりどりでとても綺麗」「一品一品のこだわりが伝わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺美奈代「お月見ごはん」公開
◆渡辺美奈代の投稿に反響
