全長4m以下のトヨタ“新”「商用バン」公開!? カクカクボディ採用＆“高耐久”仕様に進化？ ワルな「bB」モデルもあった「カヨイバコ」に訪れた変化とは

カクカク商用バンがバージョン2に？

トヨタは2025年10月13日に自社のオウンドメディアである「トヨタイムズ」のライブ配信を実施し、ジャパンモビリティショーに登場が予定されているモデルなどのプロジェクトを発表。その中で各ブランドのCMなども公開されました。

それに合わせてトヨタの企業CMである「TO YOU TOYOTA」のテーマに沿った画像も複数公開されたのですが、その中の1枚に、前回のジャパンモビリティショー2023で公開された「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」が登場していたのです。

なんか進化してる！

拠点間を行き来しながら部品や製品を安全かつ効率的に運ぶ「通い箱」は、適切なサイズでムダがなく、箱の中敷を生産現場ごとに変えることで様々なニーズに対応することが可能となっており、この要素をクルマに落とし込んだのがカヨイバコでした。

全長は3990mmとコンパクトながら運転席から後ろは使用するユーザーに合わせてカスタマイズすることが可能で、広い空間を荷室として使うことはもちろん、棚を設置して移動販売車としたり、キッチンカーとして使用したり、フラットな床を活かして車椅子のユーザーをそのまま乗せることができるようにしたりとさまざまなカスタマイズができるのが大きな特徴。

もちろんそのスペースを有効に活用して車中泊仕様としてもいいですし、BEVということでさまざまな電化製品などを活用した快適なキャンプベースにすることも可能となっています。

また当時の画像にはツライチな大径ホイールを装着してローダウンしたブラックボディの車両も存在し、フロントには「bB+ CONCEPT」の文字が備わっていて、往年のカスタムベースとして人気を博した初代bBを思わせる演出も存在していました。

そんなカヨイバコですが、今回の画像では採れたて野菜の移動販売車として登場。フロントマスクなどの基本的なスタイルは2023年のモデルと共通ですが、バンパー下部がブラックとなるなど細部に変更が加えられています。

そしてなによりボンネットが少し伸びているほか、フロントドアの位置が後方に移動しており、ロングホイールベース化がなされているという大きな違いが存在しているのです。

さらに足元のホイールも5穴仕様から6穴仕様となっていることから、より多くの人やモノの積載を念頭に置いたヘビーデューティー仕様となっていることがうかがえます。

今回のライブ配信では、このカヨイバコの詳細については言及がなかったため、10月末開催の「ジャパンモビリティショー2025」で登場するのかも不明ではありますが、ここまでの変更を加えているということは単なるコンセプトで終わるモデルではないのかもしれません。