２０２２年の「東宝シンデレラ」グランプリに輝いた女優の白山乃愛（のあ）が、出演している映画のオフショットを披露した。

映画「秒速５センチメートル」に、俳優・高畑充希が演じる篠原明里の幼少期役で出演している白山。１８日に自身のインスタグラムを更新し、「映画『秒速5センチメートル』の中学生時代のオフショットです」と書き出し、白いロングコートに赤いストールを合わせたコーデで雪の中に立って笑顔を見せるショットなど複数枚をアップ。「一面の雪に太陽の光が反射して、キラキラしていてとても綺麗でした！夜には真っ白な雪と真っ暗な空に星が輝いていて、とても感動したのを覚えています」と美しい景色を振り返り、「すごく寒い中での撮影でしたが、スタッフさんが"かまくら"を作ってくださったこと。カットがかかった瞬間に暖めてくださったこと。私たちが寒くても、乗り越えられるように笑わせてくれたこと。全てが私の心に残り続けています」「とても温かいチームの皆さんと一緒に撮影することができて幸せでした」と、チームスタッフへの感謝の気持ちを丁寧につづった。

この投稿にファンからは「めっちゃ可愛ぃぃぃぃ」「寒い中の撮影もスタッフさん方への感謝を忘れない、とてもステキですね。」「美少女すぎる」「乃愛ちゃんほんと演技上手かった」など反響が寄せられている。