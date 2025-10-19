第１０２回箱根駅伝（１８日、東京・立川市など）で、１０位通過した立大と１７秒差の１１位で落選した法大が、第１０３回箱根駅伝を見据えて、早くも新チームがスタートした。坪田智夫監督（４８）が１９日、スポーツ報知の取材に応じ「昨日（１８日）の午後、ミーティングを行い、新チームとして練習を始めました。難しいですけど、気持ちを切り替えるしかありません。我々はのんびりしている場合ではありませんので」と言葉に力を込めて話した。坪田監督は、予選会でチームトップの個人総合２９位だった野田晶斗（３年）が新主将に就任したことも明かした。

今年１月の第１０１回箱根駅伝で１５位。３年確保したシード権を逃した法大は４年ぶりに予選会に回った。約２週間前に部員３名がインフルエンザに感染したことが響き、１１年連続の出場を逃した。予選会を経験した選手がひとりもいないことが独特のレースをさらに難しくさせた。

まさかの敗戦となったが、法大ランナーは気持ちを奮い立たせて、再び走り始めた。予選会会場の立川から練習拠点の多摩キャンパスに戻った後、ミーティングを行い、新チームとして指導。予選会に出場しなかった選手は練習を行った。

敗戦から一夜明けた１９日も通常通りに練習。予選会に出場した選手は各自で走り、予選会に出場しなかった選手はロング走（２０キロと各自でプラスアルファ）を行った。

新主将には前回の本戦５区１２位、今回の予選会でもチームトップと健闘した野田が就任した。現主将から前主将となった花岡慶次（４年）は「下級生には力のある選手がたくさんいるので、次回は必ず本戦の出場権をつかみとってほしい」と“魂のタスキ”を託した。

予選会で敗退したチームで編成され、本戦（来年１月２、３日）にオープン参加する関東学生連合チームには、１、２年時に箱根駅伝に出場した野田が連合チームの選抜基準の本戦出場１回以内を満たしていないため、エースの大島史也（４年）が法大の代表として参加する見込み。これまで一度も箱根駅伝に出場していない大島には意地の走りが期待される。

１９２１年の第２回大会から出場し、出場回数は歴代４位の８５回を誇る伝統校。８０回以上の出場がある５校の中で唯一、優勝がない。これまでも多くの苦難を乗り越えて、伝統のタスキをつないできた法大は、今回も悔しさを乗り越えて、２０２７年１月の第１０３回箱根駅伝で活躍することを目指して、走り続ける。

◆法大 １９１９年創部。箱根駅伝には２１年の第２回大会から出場。総合の最高成績は３位（３１、４３年）。往路、復路ともに優勝１回。出雲駅伝は最高７位。全日本大学駅伝は最高５位（９５、２００１年）練習拠点は八王子市。タスキの色はオレンジに濃紺の縁取り。主なＯＢに０１、０５年世界陸上４００メートル障害銅メダルの為末大、２１年東京五輪３０００メートル障害代表の青木涼真ら。

◆野田 晶斗（のだ・あきと）２００５年３月３日、京都府生まれ。２０歳。２３年、京産大附属高から法大社会学部に入学。箱根駅伝は１年３区１７位、２年５区１２位。自己ベスト記録は５０００メートル１３分４６秒８７、１万メートル２８分秒４４秒０３、ハーフマラソン１時間１分３２秒。１７６センチ、５８キロ。