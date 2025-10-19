広島が、今季までヤクルトの１軍投手コーチを務めた石井弘寿氏を来季の投手コーチとして招へいすることが１９日、分かった。球団幹部が明かした。１軍担当が見込まれる。今月６日にヤクルトが契約満了に伴う契約終了を発表していた。

今季はチーム防御率３・２０はリーグ５位と苦しみ、昨季の２・６２からも大きく成績を下げていた。先発陣は床田の９勝を最多に、１９９３年以来３２年ぶりに２ケタ勝利ゼロという屈辱シーズン。リリーフ陣もシーズンを通して方程式を確立できなかった。石井氏は１２年からヤクルトの２軍コーチを務め、１７年から１軍を担当。来季が就任４年目の新井監督の下、豊富な経験で投手陣の再整備に取り組む。

石井氏は、千葉・東京学館高から９５年ドラフト４位でヤクルト入団。主に中継ぎとして活躍し、０２年に最優秀中継ぎ投手。０４年にアテネ五輪で日本代表入り。０６年のＷＢＣはメンバー入りも、左肩痛で離脱。同年秋に手術を受け、以降は１１年の引退試合まで登板はなかった。１軍登板はなし。現役１３年間で通算３３９登板２７勝１５敗５５セーブ、防御率２・６６の成績を残した。