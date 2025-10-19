＜隠す義母｜16年目の記録＞離婚の気配察した娘「受験やめる」子の人生に影響が…【第18話まんが】
私（カナ）は結婚して16年。夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と暮らしてきました。ある日義母に大病が見つかり、夫には20年以上引きこもっているお兄さんがいることを知らされました。義母は協力しない私に対して相当な恨みを抱き、しまいには一家心中を示唆するような手紙を家のポストに入れてきて……。「私や子どもたちを義実家とは関わらせない」と約束してくれた夫も、もはや家族を守ることができません。私は限界でした。
義母が何をしてくるか分からないことを考えると、実家に帰った方が安心です。けれど子どもたちは転校になってしまいます。私は悩んだまま切り出せずにいました。するとレイの部屋のごみ箱に志望中学のパンフレットを見つけます。
「ママも私たちのことを考えるんじゃなくて、自分のこと考えてね」レイはそう言うと、遊びに出かけてしまいました。あんなに熱望していた学校だったのに……。するとぐちゃぐちゃになった紙のなか、「面接」という文字が目に入りました。
きっとレイは私が離婚に向けて動いていることに気付いているのでしょう。このまま自分が受験勉強を続けていたら、私が「子どものため」と我慢してしまって離婚に踏み切れないだろうと思ったのです。
あんなに必死で勉強していたのに……。志望校を目標に、ずっと頑張っていたのに……。頑張っていたレイの姿が思いだされ、私は自分が情けなくなりました。
夫とこれ以上一緒にいることは難しい。そのことは明確になっていました。でも両親が離婚するということは、少なからず子どもたちの人生に影響を及ぼすのです。実際にレイは受験をやめると言い出しました。離婚という決断は、自分が想像する以上に難しいと痛感してしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
