¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬Ìî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë»²²Ã¤··ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë3·»Äï¤¬´é¤òÂ·¤¨¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11¡¢12Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYOKOSUKA REGGAE BASH¡×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¥ì¥²¥¨¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎRUEED(37)¡£
¡¡Ä¹·»¤Ë·¦ÄÍÍÎ²ð(46)¡¢¼¡·»¤Ë·¦ÄÍ½Ó²ð(43)¤ò»ý¤ÄRUEED¤¬¡¢3·»Äï¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤â°¦¤¹¤Ù¤·»µ®Ã£¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¤¨¤¿¤è¡£Äï¤ò¸«¼é¤ë´é ¾Ð¡£2¿Í¤È¤â¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Family love¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö·¦ÄÍ3·»Äï¥Þ¥¸¹¥¤²á¤®¤ë♡¡×¡Ö³§¤µ¤óÎÉ¤¤¾Ð´é¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖºÇ¶¯²á¤®¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö·»ÄïÁ´°÷¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¬¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É3·»Äï¤Ø¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¸ý¸µ¼ê¤Ç±£¤·¤¿¤é¥¥ó¥°¡×¡Ö¤ï¤Ã¡¢¡ª¡ª¡ª¥¹¥´¡ª¡ª¡ª¤ä¤Ã¤Ñ»÷¤Æ¤ë¤â¤ó¤À¤Í¡×¡Ö»÷¤¹¤®¡×¡ÖËÜ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿!¡×¤Ê¤Éà·»¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëá¤È¤¤¤¦RUEED¤Î»Ñ¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£