タイトリスト、「日本オープン」をふくむ今季の国内男子ツアー全試合でボール使用率No.1
＜日本オープン 最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞
【画像】打球事故発生で救急車が出動
アクシネットジャパンインクから、国内男子メジャーの使用率速報が届いた。「タイトリストは、国内男子ツアーメジャー大会『日本オープンゴルフ選手権』でゴルフボール使用率No.1を獲得しました。支持の高さは通常大会と変わらず、最も多くのプレーヤーが勝つために『プロV1・プロV1x』のトータルパフォーマンスを信頼しています」と、同社広報。 ダレルサーベイ調べの120人中70人が「タイトリスト」で使用率は【58.3％】、2位メーカーが18.3％、3位メーカーが16.7％だった。また、タイトリストの選手のモデル内訳は『プロV1x』が43人で最も多く、『プロV1』が25人、『プロV1xレフトダッシュ』が2人だった。 同社によれば、今季の国内男子ツアー19試合すべてで「ゴルフボール使用率No.1」をキープし続けており、平均で61％の使用率となっているとか。また、今季の国内女子ツアーでも自社調べを含む全試合で「ゴルフボール使用率No.1」の定位置をキープし続けている。
