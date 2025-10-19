お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（49）が18日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」に出演。結婚を考えた女性との切ない過去を明かした。

チュートリアル・徳井義実、ロッチ・コカドケンタロウとともに独身芸人のリアルな思いを語り合ったこの日。MC・かまいたちから「結婚目前までいった人は？」と問われ、「僕はほんまにいない」と答えたコカドに対し、岩尾と徳井はいると答えた。

話の流れで結婚を登山に例えた岩尾は「山はもう登るんやろうなと思ってた。彼女と一緒に住んでて、今飼ってる犬も彼女と住んでる時に飼いだしたから。もう（結婚に）向かってる…ふもとまで行ってると思ってたら、向こうがどんどん下山していった」と苦笑いした。

その彼女の“下山”は「一時のもんやろうなと思ってた…それこそ早めのマリッジブルーというか。こっちは大丈夫かと思ってたら、そうじゃなかった」と思い返した。

徳井は「（結婚）ギリギリだったことある。ココ（のど元）まで出そうになったよ」と振り返った。「ある日、2人でマンションに居って。秋でベランダ出て、2人でカフェオレ飲みながら“月きれいなあ”って。幸せになってきて、“結婚しよう”がブワ〜ってここまで来てん！ここまで来た時に、うわ〜怖い怖い！って」と、出かけたプロポーズの言葉を飲み込んだという。

「ほんまに出そうになったけど、これまだ仕事戦わなあかんし、結婚とか言うてる感じでもないな…みたいに思ってしまって」と当時の心境を打ち明け、そんな経験が「何回かあるよ」と語っていた。