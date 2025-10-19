辻希美「体調が悪くて」と明かす YouTube動画で「マジでやばい」と横になる姿 ファンから心配の声
タレントの辻希美（38）が、17日に自身のYouTube動画を更新し、体調不良を明かした。
【動画】無理しないで… 「体調が悪くて」と明かした辻希美
「【夢空と過ごす日中】寝不足&秋花粉!?で体調があんまりよくないけど母は強し」と題した動画を公開。冒頭から布団に横になり、「ちょっと体調が悪くて」と切り出した。
「鼻水と気管支もやられている状態」だとし「夜中に夢空（ゆめあ）がなかなか寝てくれなくって、調子が悪いのと寝不足で…」とつらそうな表情。朝9時半だったが「ちょっとだけ目をつぶります」と仮眠した。
「マジでやばい」「器官が…花粉なのか、風邪なのか」と表現する状況。それでも、8月に出産した第5子、夢空ちゃんを抱っこして、家事に励む様子も伝えた。
ファンからは「辻ちゃん無理しないでください」「体調悪くても母は寝れないのよね…」「体調悪いの見ると心配になっちゃう」「身体大切にして下さい」など、心配する声が多数寄せられている。
