加藤綾菜さんがインスタグラムを更新。近況とともに私服コーデを公開しました。



【写真を見る】【 加藤綾菜 】 「12月末までの目標を決めて毎日地道に頑張ってる」 デニムジャケットに丸形フレームの眼鏡姿 私服コーデを披露





加藤さんは「最近は毎日忙しく気づけば１０月中旬！」と投稿。「友達と今年はやりきって2025年終わりたいから12月末までの目標を決めて毎日地道に頑張ってる」と年末に向けた目標に取り組む姿勢を明かしています。







投稿された写真では、デニムジャケットにグレーのトップスを合わせた秋のカジュアルコーデを披露。透明感のある丸形フレームの眼鏡と、ショルダーバッグを合わせたシンプルな装いが印象的です。





また、オレンジ系のラメ入りネイルも公開し、全体的に落ち着いた色合いのコーディネートにアクセントを添えています。





この日は「お昼に女子会」を楽しんだ後、「夜は山本リンダさんと、KIINAのコンサートでした」と充実した一日を過ごしたことも報告。特に、芸能生活60周年を迎えた山本リンダさんについて「いつも優しいリンダさんは芸能60周年！リンダさんの溢れんばかりの生命力に感動して涙が出ました!!最強だ!!」と感動を伝えています。



最後に「そんな日の、私服をパシャリ」と締めくくり、エレベーター内での全身コーデも公開。デニムジャケットを肩にかけ、グレーのトップスと黒いショートパンツというスタイリッシュな装いで、秋のおしゃれを楽しんでいる様子がうかがえます。







この投稿に、「アクティブ そんな1日もやっぱりステキ」「メガネ知的な感じで似合ってます！」「一年あっという間ですよね」「いつもと違う雰囲気ですね。素敵です」「ネイルも素敵今月はハロウィン」などの声が寄せられています。



