【 彩雪 】 「ツーリングの季節」 愛車・ハーレーダビッドソンと笑顔 「天気が良くて気持ちよかったー！」
俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。
愛車「ハーレーダビッドソン」でツーリングを楽しんだことを明かしました。
【写真を見る】【 彩雪 】 「ツーリングの季節」 愛車・ハーレーダビッドソンと笑顔 「天気が良くて気持ちよかったー！」
彩雪さんは「ツーリングの季節」と綴ると、動画をアップ。
投稿された画像では、彩雪さんがバイクに跨り、笑顔を浮かべる様子が見て取れます。
続けて「天気が良くて気持ちよかったー！ ライダーズカフェに行ってきました」と、綴りました。
この投稿にファンからは「カッコいい 彩雪さんとバイクベストマッチング」・「ライダース姿でニコッと笑う所が最高に可愛いです！」・「カッコいいです！！ ヘルメットの脱ぎ方美しい！」などの反響が寄せられています。
彩雪さんは、時折ＳＮＳを更新。自身のバイクライフについて綴っています。
【 彩雪さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：1993年7月31日
出身地：富山県
身長：169cm
特技：バスケットボール
趣味：読書・映画・バイク
愛車：Harley-Davidson883R
資格：高校数学教員免許、普通自動車運転免許、中型二輪免許、大型二輪免許
【担当：芸能情報ステーション】