俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。

愛車「ハーレーダビッドソン」でツーリングを楽しんだことを明かしました。



【写真を見る】【 彩雪 】 「ツーリングの季節」 愛車・ハーレーダビッドソンと笑顔 「天気が良くて気持ちよかったー！」





彩雪さんは「ツーリングの季節」と綴ると、動画をアップ。



投稿された画像では、彩雪さんがバイクに跨り、笑顔を浮かべる様子が見て取れます。







続けて「天気が良くて気持ちよかったー！ ライダーズカフェに行ってきました」と、綴りました。





そして「愛車のHarley-Davidson XL883Rと♡」と、書き添えています。





この投稿にファンからは「カッコいい 彩雪さんとバイクベストマッチング」・「ライダース姿でニコッと笑う所が最高に可愛いです！」・「カッコいいです！！ ヘルメットの脱ぎ方美しい！」などの反響が寄せられています。



彩雪さんは、時折ＳＮＳを更新。自身のバイクライフについて綴っています。









【 彩雪さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年7月31日

出身地：富山県

身長：169cm

特技：バスケットボール

趣味：読書・映画・バイク

愛車：Harley-Davidson883R

資格：高校数学教員免許、普通自動車運転免許、中型二輪免許、大型二輪免許









【担当：芸能情報ステーション】