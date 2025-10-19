中川安奈アナ、高校の卒アル写真公開「初々しい」「より綺麗になってる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が10月18日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。高校の卒業アルバムの写真を公開した。
【写真】元NHKアナ、卒アル写真と現在の比較ショット
中川は「高校時代の卒アルを発見 14年前！月日の流れを感じる…」とコメントし、ハーフアップのロングヘアにグリーンのネクタイを締めたジャケットスタイルの制服を着用した自身の卒業アルバムの写真を現在の写真と並べて公開。「ちなみにこのときはワイヤー矯正と戦う日々でした」と当時を振り返った。
この投稿に、ファンからは「面影ある」「初々しい」「昔も今も変わらず可愛い」「より素敵になってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
