志尊淳、新ヘアで雰囲気一変 街中ショットに「間違いなく振り返る」「めちゃくちゃ似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】俳優の志尊淳が18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】志尊淳、新ヘアにイメチェン
志尊は「私服。すっかり秋服。 仕事終わりに散歩がしたくなる季節です」と切り出し「髪も伸びました。パーマかけたんだよ」と髪型を変えたことを報告。襟足にかかる髪やサイドなどにふんわりとウェーブがかかったヘアスタイルを披露しており、メガネをかけて街を歩くストリートスナップも多数投稿されている。
この投稿に、ファンからは「眼福」「雰囲気違う」「間違いなく振り返る」「めちゃくちゃ似合う」「かっこよすぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆志尊淳、新ヘア披露
◆志尊淳、パーマヘアに反響
