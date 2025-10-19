志尊淳（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/19】俳優の志尊淳が18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】志尊淳、新ヘアにイメチェン

◆志尊淳、新ヘア披露


志尊は「私服。すっかり秋服。 仕事終わりに散歩がしたくなる季節です」と切り出し「髪も伸びました。パーマかけたんだよ」と髪型を変えたことを報告。襟足にかかる髪やサイドなどにふんわりとウェーブがかかったヘアスタイルを披露しており、メガネをかけて街を歩くストリートスナップも多数投稿されている。

◆志尊淳、パーマヘアに反響


この投稿に、ファンからは「眼福」「雰囲気違う」「間違いなく振り返る」「めちゃくちゃ似合う」「かっこよすぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

