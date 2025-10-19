2021年に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を中心に、遺跡から出土した国宝・重要文化財を含む土偶や装飾品を集め、縄文人の姿や暮らしに迫る特別展「世界遺産 縄文」が京都文化博物館（京都市中京区）で開かれている。2025年11月30日（日）まで。

重要文化財 遮光器土偶 文化庁蔵 岩手県立博物館保管

縄文時代は、狩猟、漁ろう、採集を中心に食料を得て、定住化が始まり、約16,000年前から約2,400年前まで1万年以上に渡って安定した生活様式が続いた。これまでの発掘調査で、土器や石器のほか、当時の暮らしがわかる様々なものが見つかっている。

国宝 縄文の女神 山形県立博物館蔵 （実物は10月4日〜19日展示）

コゲのついた土器 遊佐町教育委員会蔵 内面に、煮炊きによる炭化物が残されている

世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の地域には、日本最大級の縄文遺跡である特別史跡・三内丸山遺跡（青森市）や、特別史跡・大湯環状列石をはじめ多くの遺跡がある。今展では、縄文時代の「一万年」、縄文人の「一生」、縄文の「一年」という3つの時間軸をキーワードに、遺跡から出土した土偶や装飾品を中心に紹介し、人々がどのような暮らしをしていたのかを考える。

中空土偶【複製】 原資料：国宝 北海道立埋蔵文化財センター蔵 （11月1日〜30日は函館市蔵の実物を展示）

台付鉢型土器 青森県立郷土館蔵 風韻堂コレクション

また、会場には遮光器土偶5体のほか、国宝の土偶も展示される（国宝土偶は10月21日〜31日の展示なし）。正面からだけでなく、様々な角度から見られるようになっており、同館の山崎頼人・学芸担当係長は「写真ではわからない姿をいろいろな角度から見てほしい」と話す。遮光器土偶とは、目に相当する部分が、雪の反射光を防ぐために北方民族が使った道具のようにみえるもの。東北の各地で同じような形のものが発見されており、このことから東北の縄文人たちは土偶の作り方や精神性を共有していたのではないかと考えられるという。

遮光器土偶【複製】 原資料：重要文化財 青森県立郷土館蔵

遮光器土偶 青森県立郷土館蔵 風韻堂コレクション

遮光器土偶 青森県立郷土館蔵 風韻堂コレクション 後姿も見ることができる

「縄文時代の暮らしは、原始的ではなく、人々は自然と共生し、豊かな暮らしをしていた」と話すのは、今展を監修する岡村道雄・奥松島縄文村歴史資料館 名誉館長。「例えば、人々は狩りをして道具をつくり、祭りでは感謝して安全を祈る。また女性は、髪飾りや耳飾りなどでおしゃれをし、子どもを可愛がる。縄文時代の生活は、現代の生活文化の基礎ともいえる」と解説する。

重要文化財 しゃがむ土偶 福島市蔵 出産を表現したものとされる

後手土偶 一戸町教育委員会蔵 出産の様子を表しているものと見られ、「子どもの頭が出てきている」（岡村名誉館長）

結髪土偶 栗原市教育委員会蔵

イノシシ形土製品 原資料：重要文化財 東北歴史博物館蔵

岡村氏は「単に可愛い、優れたデザインというだけでなく、それらは願いを込めて作られたもの。出土したものから、当時の人々がいかに生き生きと暮らしていたのか、感じ取ってほしい」と話す。