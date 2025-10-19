※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話と生徒への冷たい対応で学校をざわつかせる非常勤講師・岡田。ついには生徒が授業をボイコットするも岡田は男性教師を味方につけ、生徒が悪者に。妊娠発覚後、義母からの祝福を受け結婚話はトントン拍子に進展。復帰後は幸せ自慢を連発するが生徒の反応は薄く、実習生・川合との人気格差にいら立ちを募らせる。生徒との別れを惜しみ、教師を目指す気持ちを強める川合に対し、岡田は生徒が陰口を言っていたと吹き込み、落ち込ませようとするのだった。



■思惑通り…動揺する川合にほくそ笑む岡田

■突き刺さる岡田の言葉 川合の心は沈んで…■ついに校長に呼び出される――!?岡田が川合に「生徒が陰口を言っていた」と伝えると、川合は明らかに落ち込みます。岡田は心の中で「嘘はついていない」と胸を張りますが、その伝え方はどう考えても悪意に満ちたものでした。ショックを受けた川合は真山に相談しようとするも、言葉を飲み込みます。そんな中、ついに岡田は校長に呼び出されることに。これまでのらりくらりとかわしてきた彼女に、校長はようやくしっかりと注意できるのでしょうか――。(スズ)