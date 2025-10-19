松岡昌宏（48）が18日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜1時）に出演。ゲストで元フジテレビのフリーアナウンサー三田友梨佳の家業を知らず、博多大吉（54）に驚かれた。

大吉は三田に「とんでもないお嬢さまじゃないですか」と切り出し、「明治座の…」と話すも松岡はピンと来ず。三田は「（明治座を）父が経営してます」と告白すると、松岡は目を真ん丸にして驚き、「えっ、あっそうなの…」と小声になった。大吉は「なんで知らんの」とつっこんだ。松岡は「もうそろそろコロッケさんでしょ？」とボケると、大吉は「明治座のスケジュールはいいんですよ」と笑った。

松岡は大吉に「なんで知ってるんですか」と質問。大吉は「超有名」と答え「俺が三田さんのことを調べ上げた結果じゃないです」と話した。ただ三田は「父の話をテレビでしたの初めてです」と告白。大吉は「この番組で初出しはよくない。」と自虐し、「全部カットしましょう」と慌て、松岡も「使える話しましょう」と話した。

大吉は「（初出しは）"ちゃんとした”地上波がいいと思う」と言うも「…"ちゃんとした”って」と自身のレギュラー番組の扱いを少し反省していた。