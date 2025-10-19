パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、オンラインセミナー「空を駆け抜ける一瞬を捉える 飛行機写真撮影講座」を11月21日（金）20時00分より開催する。

ドスパラ会員の創造活動を支援する「ドスパラ クリエイティブ プロダクション」（DCP）の一環として実施される、Zoomを使用したオンラインセミナー。

講師は、野鳥と飛行機の撮影を専門とする航空写真家の中野耕志氏。

飛行機の迫力と美しさを1枚に収めるための基本から、旅客機を四季折々の風景と組み合わせて表現する撮影手法などを解説。

さらに、夜空や滑走路の光を生かした旅客機の夜間撮影や、スピード感あふれる戦闘機撮影のコツについても学べるという。

参加費は無料だが、参加にはドスパラへの会員登録（無料）が必要。定員は先着500名。

イベント名

空を駆け抜ける一瞬を捉える 飛行機写真撮影講座



開催日

2025年11月21日（金）



開催時間

20時00分～21時00分（21時30分まで質疑応答）



会場

Zoom オンラインウェビナー



参加費用

無料



参加資格

ドスパラ会員



定員

先着500名



申込方法

応募フォームを利用



講師プロフィール

野鳥と飛行機の撮影を専門とし、「Jetscape～絶景の飛行機」と「Birdscape～絶景の野鳥」を2大テーマに国内外を飛び回る。著書「侍ファントム F-4最終章」、「野鳥写真の教科書」「飛行機写真の実践撮影マニュアル」など多数。