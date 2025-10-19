日本代表を離脱したエースの状態は？ 宿敵に就任濃厚、元マリノス監督との関係性は？ セルティック指揮官が明かす。実はリバプールで…
セルティックを率いるブレンダン・ロジャーズ監督が、気になる前田大然の状態について語った。現地紙『Daily Record』が伝えている。
27歳のエースは10月の日本代表メンバーに選ばれるも、左足の張りのため別メニュー調整が続き、12日に離脱。10日のパラグアイ戦（２−２）、14日のブラジル戦（３−２）でピッチに立つことはなかった。
19日に行なわれる代表ウィーク明け初戦、ダンディー戦ではプレーできるのか。注目が集まるなか、ロジャーズ監督は「ダイゼンは欠場する」と明言した。
「前回のマザーウェル戦（３−２）終盤、ハムストリングに少し違和感を覚えていた。回復を見極めるため代表遠征に参加したが、当然ながら遠征中は出場しなかった。そのため今週末の試合は欠場し、その後は状態を見て判断する」
52歳の北アイルランド人指揮官はまた、宿敵レンジャーズの新監督就任が濃厚なケヴィン・マスカットに言及。2022年に横浜F・マリノスをJ１制覇に導き、昨年から中国の上海海港で活躍する、同い年のオーストラリア人指揮官との関係性を説明した。
「リバプール在籍時に何度か顔を合わせた。私がリバプールの監督を務めていた時、ケヴィンがトレーニングを見学に来たことがあり、そこで少し時間を共にした。それほど親しいわけではないが、彼はアジアのチームで素晴らしい仕事をしてきた」
前田はマリノス時代にマスカット監督の指導を受けている。そういった点でも、“伝統の一戦”セルティック対レンジャーズに新たな物語が生まれようとしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
27歳のエースは10月の日本代表メンバーに選ばれるも、左足の張りのため別メニュー調整が続き、12日に離脱。10日のパラグアイ戦（２−２）、14日のブラジル戦（３−２）でピッチに立つことはなかった。
19日に行なわれる代表ウィーク明け初戦、ダンディー戦ではプレーできるのか。注目が集まるなか、ロジャーズ監督は「ダイゼンは欠場する」と明言した。
52歳の北アイルランド人指揮官はまた、宿敵レンジャーズの新監督就任が濃厚なケヴィン・マスカットに言及。2022年に横浜F・マリノスをJ１制覇に導き、昨年から中国の上海海港で活躍する、同い年のオーストラリア人指揮官との関係性を説明した。
「リバプール在籍時に何度か顔を合わせた。私がリバプールの監督を務めていた時、ケヴィンがトレーニングを見学に来たことがあり、そこで少し時間を共にした。それほど親しいわけではないが、彼はアジアのチームで素晴らしい仕事をしてきた」
前田はマリノス時代にマスカット監督の指導を受けている。そういった点でも、“伝統の一戦”セルティック対レンジャーズに新たな物語が生まれようとしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？