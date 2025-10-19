「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」が19日、東京都の代々木第二体育館にて行われる。木下アビエル神奈川は、日本生命レッドエルフと対戦。試合前には、両チームのオーダーが発表されている。

■海外の実力者も名を連ねる

ホームのKA神奈川は、前日に九州カリーナを相手に1ゲームも落とさず、マッチカウント4－0で完勝。今季7勝目を挙げ、日本生命と勝ち点「24」で並び、首位攻防戦を迎えた。

この日は、長粼美柚が台湾代表のエース・チェン・イーチンとダブルスを組み、第1マッチに出場。今年の全日本選手権を制した笹尾明日香、麻生麗名ペアと対戦する。さらに第2マッチには、元世界ランキング1位（現世界6位）のジュ・ユリンが登場し、中国出身のソン・ミンヤンと対戦する。

第3マッチには、2点起用となる長粼が入り、昨季までKA神奈川に所属していた面手凛とマッチアップ。第4マッチには張本美和が起用され、赤江夏星と対戦する。

今季のTリーグ序盤から勝ち点を積み重ね、優勝争いの中心にいるKA神奈川と日本生命。ライバル同士の意地をかけた注目の一戦が、いよいよ幕を開ける。