第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われた。

７年ぶりの本大会出場を目指した上武大（群馬県伊勢崎市）は２０位に終わり、３１位の育英大（群馬県高崎市）とともに箱根路への切符をつかめなかった。

予選会には、４２校の各チームから出場する１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を走り、上位１０人の合計タイムが速い１〜１０位に来年１月の箱根駅伝への出場権が与えられる。

上武大は、昨年の予選会で個人４位だったケニア人留学生のカマウ・パトリック選手（４年）が、１時間１分１０秒で個人５位に入るなど今年も力走。予選会初出場の会田昊生（こうき）選手（３年）ら６選手が自己ベストを更新したが、合計タイムは１０時間５０分３６秒と、総合１０位（立教大）に１３分４０秒及ばなかった。

レース後、カマウ選手は「箱根には届かなかったが仲間を信じて全力で走りきれた。今までで一番気持ちがいい」と充実した表情。関本敬太主将（４年）は「一人ひとりがベストを尽くしてくれた」と仲間たちをねぎらった。

ただ、チームは２０１９年を最後に本大会に出場できておらず、レースは高速化が進む。総合２０位になり、関東学生連合に１人が選ばれることになったが、諏訪利成監督（４８）は「本大会出場は険しい道のりだ」と力の差を認めた。課題は、レース後半の粘りだといい「経験値を高めていくしかない」と悔しさを口にした。

一方、育英大の合計タイムは１１時間７分５３秒だった。エースの笠原雅敬選手（３年）がチームトップの走りで集団走をリードし、昨年から約３１分縮めたが、目標の１１時間以内には届かなかった。太田達之・駅伝監督（３２）は「昨年と同順位で課題は残る。基礎から見直していく」と誓った。