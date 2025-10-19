今日19日は、東日本から西日本のあちらこちらで雨が降っており、このあとも明日20日の明け方にかけて太平洋側を中心に雨の所がある見込みです。一方、沖縄には、台風24号周辺の湿った空気が流れ込んでおり、明日20日にかけて大雨に注意が必要です。北海道では日本海側を中心に、夜は雨となり、雪に変わる所もあるでしょう。

今日19日 本州は前線の影響で曇りや雨 沖縄は台風周辺の湿った空気流入

東日本から西日本の南岸には東西に長く前線がのびており、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で、東日本と西日本では、あちらこちらで雨が降っています。九州や九州の西の海上では、雷も発生しています。



また、フィリピン付近を台風24号が北西に進んでおり、台風周辺の湿った空気が沖縄付近に流れ込んでいます。沖縄本島や先島諸島周辺では活発な雨雲が発生し、雨脚が強まっている所があります。西表島上原(沖縄・八重山地方)では、午前7時30分までの1時間に36.0ミリの激しい雨を観測しました。

今日19日夜 東〜西日本は雨の所多い

日本の南岸にのびる前線は、このあと19日夜も同じような位置に停滞する見込みです。今夜、東日本から西日本は雲が広がりやすく、雨が降る所が多いでしょう。



沖縄は、台風24号周辺の湿った空気や高気圧のへりを回る湿った空気の影響で、先島諸島を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。大雨に注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。



一方、北海道付近は西高東低の気圧配置で寒気が流れ込むため、日本海側で雨となり、一部、雪が降る所もあるでしょう。

明日20日 太平洋側は明け方まで雨 沖縄は大雨注意

明日20日も前線が日本の南岸にのびた状態が続くでしょう。東日本から西日本では、太平洋側を中心に明け方まで雨が残る所があるでしょう。北陸は、午後から雨となる所が多い見込みです。



沖縄は、明日20日まで大気の状態が不安定で、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。



北海道の宗谷地方・紋別地方・上川地方では、明日20日の昼過ぎにかけて、雨や雪が降る所がある見込みです。峠道では積雪となる可能性があるため、車を運転する際は路面凍結などにお気をつけください。