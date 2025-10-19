こんなものまで売ってたの！？【ダイソー】クオリティすんごい！「コスパ最強バッグ」

カジュアルコーデの相棒になるバッグを探しているなら、【ダイソー】も要チェック！ 今回編集部が見つけたのは、たっぷりと収納力がありそうなショルダーバッグとトートバッグ。軽量素材や長めの持ち手など実用性に優れており、お値段以上に活躍しそうです。コーデのワンポイントになるデザインも魅力なので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

軽量で持ち運びしやすい！ シンプルショルダーバッグ

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

カーキと黒のシックな配色で、大人のデイリーカジュアルにぴったりな2wayバッグ。軽量のポリエステル素材が使われているため、荷物が多くなりがちな人にもおすすめ。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると、ポケットは「500mlのペットボトルがすっぽり入る」とのことで、しっかり収納力もあるようです。スポーティーなデザインでトレンド感アップが狙えるのも嬉しいポイント。

犬好きにおすすめ◎ キャッチーなイラスト入りバッグ

【ダイソー】「トートバッグ（猫・犬）」\330（税込）

いろんな種類のワンちゃんの顔がデザインされた、キャッチーな見た目のトートバッグ。可愛らしいデザインながら、ナチュラルな色味で大人世代も持ちやすそうです。レポーターのとも*さんによると「大きさは約40cm×33cmで、マチは約10cmもあります」とのことで、実用性もバッチリ。持ち手が長めになっているため、肩掛けしやすいのも魅力的。デイリー使いはもちろん、週末の買い出し用のエコバッグとしても活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M