◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第２日▽立大６―２慶大（１９日・神宮）

立大が慶大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。今春リーグ戦の３冠王で侍ジャパン大学日本代表にも選ばれたリードオフマン・山形球道外野手（４年＝興南）が２２歳の誕生日に逆転２ランを含む４打数３安打２打点と暴れまくった。

有言実行弾だ。１点ビハインドの３回無死一塁。右翼席に逆転２ランをたたきこんだ。２２歳を自ら祝うバースデーアーチは、節目のリーグ通算１０号。立大ベンチの盛り上がりも最高潮に達した。

「鋭い当たりで長打を狙う意識でした。昨日からいろんな人に『明日バースデーアーチ打つわ』と言っていたので、有言実行できてよかったです」

今季は開幕５試合で１８打数１安打の絶不調。しかし、それ以降は２４打数１６安打と見事に立て直し、安打を量産している。

「明日はきょうの勢いのまま、慶応を圧倒できたら」と山形。球けがれなく道けわし。球道を突き進む。（加藤 弘士）

【記録メモ】立大・山形がリーグ戦通算１０号。東京六大学リーグで通算１０本塁打以上は、６６人目。立大では、２００４年春の早大１回戦で１０号を記録した多幡雄一（通算１２本塁打）以来、２１年ぶり７人目。ちなみにチーム最多は山口高誉の１９本、次いで矢作公一の１７本。長嶋一茂が６位の１１本。