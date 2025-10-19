◆秋季関東地区高校野球大会▽１回戦 花咲徳栄１０―９法政二（１９日・山日ＹＢＳ）

来春センバツ出場への重要な参考材料となる秋季関東大会は第２日を迎え、春夏計１３度の甲子園出場を誇り、２０１７年夏の甲子園を制した花咲徳栄（埼玉１位）が、１９６０年夏、６１年春の甲子園を連覇し、春夏計１１度の甲子園出場を誇る名門・法政二（神奈川２位）と激突。０−９から９点差を逆転するミラクルを成し遂げ、準々決勝に進出した。

両校計２５安打が飛び交う打撃戦となったが、５回を終えて０−９とコールド負け寸前だった花咲徳栄が底力を発揮。８回には９−９に追いつき、９回に勝ち越した。

春、秋の関東大会では、１９８７年秋１回戦の宇都宮工（栃木＝○１６‐１５大宮東、延長１０回）、１９９８年秋１回戦の柏陵（千葉＝○１２‐１０慶応）の８点差逆転を上回る、最大得点差の逆転勝利になった。

試合後の岩井隆監督は「『“危ないぞ”という雰囲気を作っていけば、徐々に何か起きるぞ』という話をした。この秋に９点差をひっくり返すのは、やっぱり力があるんだと思います。それだけの練習も積んできたので」と振り返った。

岩井監督の次男・岩井虹太郎遊撃手（２年）は１番打者としてスタメン出場。８回、２点差に迫り、なおも無死二塁では左越えに同点２ランをたたき込んだ。「コールドになっちゃうかと思ったけど、ベンチもめげずにやれていた。バッティングで返すしかないと思っていた」と死闘を終え、汗をぬぐった。