ポストシーズンで活躍を見せているドジャースの佐々木朗希投手へ、アンドリュー・フリードマン球団編成部長が賛辞の言葉を送りました。

ワールドシリーズ進出を決めたドジャースの中で、佐々木投手はクローザーとして存在感を発揮中。しかしメジャー1年目の今季は右肩のインピンジメント症候群で長期離脱し、9月始めの段階ではPSへの出場すら不透明な状態でした。

フリードマン氏は9月に佐々木投手と面談した際、PSに出場できるとすればブルペン転向が必要になると告げたといいます。リリーフ経験のない佐々木投手に「もしやりたくないなら、それは理解する。リスクは伴うから。でも、もしやりたいなら、君がチームを優勝に導ける現実的な道筋があると思っている」と伝えたとのことです。

その後、佐々木投手は今季のリリーフ転向を決断。フリードマン氏に電話でその旨を伝えると、3Aで2試合リリーフをこなしてメジャーに復帰しました。そして現在、PSで7試合に登板しメジャー初セーブをふくむ3セーブをあげ、失点はわずか1、防御率1.13と活躍中。世界一を目指すドジャースのブルペン陣にとって貴重な戦力となり、ロバーツ監督も佐々木投手を「(セーブ機会では)間違いなく第1の選択肢」と大きな信頼を寄せるまでに成長しました。

「彼が期待に応えてくれたことは言葉では言い尽くせない」と、フリードマン氏は語ります。四半世紀ぶりのワールドシリーズ連覇まであと4勝に迫ったドジャース。歓喜の瞬間、マウンドに佐々木投手が立つか注目が集まります。