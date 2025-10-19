アメリカのワシントンポストは18日、ロシアのプーチン大統領がトランプ大統領に対し、ウクライナとの停戦の条件として東部・ドネツク州全域の割譲を要求したと報じました。

プーチン大統領とトランプ大統領は16日、ウクライナ情勢などをめぐり電話会談を行っています。

アメリカの有力紙・ワシントンポストは18日、関係者の話として、この会談でプーチン大統領が戦闘を終わらせる条件として、ウクライナ東部・ドネツク州全域の割譲を要求したと報じました。

プーチン大統領はこの見返りに、ザポリージャ州とヘルソン州の一部の占領地域を放棄する意思があると示唆したということです。

ドネツク州にはウクライナ側の支配地域が残っており、ロシア軍はいまだ、完全制圧にいたっていません。

ワシントンポスト紙は「トランプ大統領は合意の成立を楽観視しているが、プーチン大統領の要求は従来のものから後退していない」と指摘しています。

また、ロシアとの交渉に関わってきたアメリカのウィトコフ中東担当特使については、17日にトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談した際に同席し、ウクライナに対しロシア側の主張に沿う形でドネツク州を放棄するよう圧力をかけたと報じています。

トランプ大統領は近く、プーチン大統領とハンガリーで会談を行う予定です。