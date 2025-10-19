女優の杉咲花（28）が18日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。スタッフに料理を振る舞い、完璧主義な一面を見せた。

ハワイでローカルスーパーを訪れた杉咲は「着いた時に食べたサラダがすごいおいしくて。それをみんなで再現したいなと思って。『ミッシェルズ』っていう老舗にフレンチレストラン。すっごいおいしくて、シーザーサラダが。人生で食べた中で一番でした。目の前でショーみたいに作ってくれるお店だったので、一応、目で見てはいるんですけど。絶対何か秘伝のものが入っているはずなので」と言い、食材を探した。

「料理は失敗してもまぁしょうがないかなと思えるんですけど、自分しか食べない時は。でも、今日はみんな食べるから、すごい緊張するんです」と打ち明け、スタッフ含め約10人分を作り始めた。そして「私、目分量で料理したことなくて」と明かした。スタジオでVTRを見ていた杉咲は「初めてだったんです、目分量で作るのが」と言い、MCの今田耕司（59）が「完璧に作りたいんでしょ、レシピとか見たら、分量とか」と語った。

サラダが完成し、「じゃあ、いってみます私が最初に」と一口食べた杉咲は「うん…、うん…大丈夫かな？どうかな？」と謙虚な様子を見せ、食べたスタッフ達からは「おいしい！」の声が続々と上がった。

VTRを見てた今田が「全く同じにしたかったんだもんね」と言うと、杉咲は「なかなかちょっと違うものになっちゃったんですよ。すっごい皆さん優しかったんで」と明かした。そして今田が「おいしい〜！って顔してたから。花ちゃん、自信持って！」と話すと、杉咲は「そうします！自信持ちます！」と言った。