マンチェスター・シティはプレミアリーグ第8節でエヴァートンと対戦し、2-0の勝利を飾った。



2ゴールを挙げたアーリング・ハーランドに称賛が集まっているが、忘れてはいけない活躍を見せたのがフィル・フォーデンだ。ゴールやアシストこそなかったが、この2ゴールの起点となったのはフォーデンで、90分間を通して圧巻のチャンスメイク力を披露した。



得意技である華麗なターンで相手を剥がすというシーンも数回あり、フォーデンのコンディションが良くなっていることは間違いないが、指揮官のペップ・グアルディオラは輝きを取り戻すのは時間の問題だと考えている。





「彼はより成熟し、あらゆる面で成長した。元気で、楽しんでいて、笑顔も絶やさず、トレーニング中のボディランゲージも素晴らしいよ。彼の動き方は、いつも何かを生み出すんだ。前半はフリーの選手が誰かわからなくて難しかったが、後半は本当に良かった」「フィルは一歩踏み出して、我々がかつて覚えているようなプレイができる。昨シーズンは最高の状態じゃなかったが、フィルは毎シーズン素晴らしいプレイをしてきた。いつもそうだ」「常に最高速度で走り続けるわけにはいかない。ペース配分が必要だ。彼が上達するのは時間の問題だったし、常に爆発的なプレイができるわけではない。努力してリズムを作らなければならない。良いワインのように、時間が経てば彼も良くなるだろう」（クラブの公式サイトより）23-24シーズンには公式戦53試合で27ゴール13アシストを記録したフォーデンだったが、怪我やコンディション不良の影響で昨シーズンは公式戦49試合で13ゴール7アシストと数字を落としてしまい、批判の的になることもあった。しかし、現在フォーデンはかつて見せていた輝きを取り戻しつつあるようなプレイぶりを見せている。ここまでは公式戦9試合で2ゴール2アシストという数字だが、完全復活の時は近いか。