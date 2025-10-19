Î©ÀîÎ©Èô²ÎÉñ´ì¡¢Ëþ°÷¸æÎé¡¡»ÔÀîÃæ¼Ö¡ÖÂ©»Ò¤¬¼ç±é¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¡¡»ÔÀîÔ¥»Ò¡Ö³Ð¸ç¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÃæ¼Ö¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎ©Èô¥°¥ë¡¼¥×ÁÏÎ©£±£°£°¼þÇ¯µÇ°»ö¶ÈÎ©ÀîÎ©Èô²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é¡Ö³«ËëµÇ°¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¡Ê£²£³¡Á£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ËÃæÂ¼°íÂÀÏº¡¢Â©»Ò¤Î»ÔÀîÔ¥»Ò¤é¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢»â»Ò¡×¤È¡Ö¿·Àâ¡¡¾®·ªÈ½´±¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢Âè£±²óÌÜ°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÔ¥»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£Ãæ¼Ö¤Ï¡Ö°ìºòÇ¯¤Ï¤Þ¤À£±£¹ºÐ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿»ä¤ÎÂ©»ÒÔ¥»Ò¤¬ËÜÇ¯¤Ï£²£±ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç±é¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤¸ø±é¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²æ¡¹¶Ð¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÆüÄø¤Ç´°Çä¡££³Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¤È¤Ê¤ë°íÂÀÏº¤Ï¡Ö£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âËþ°÷¸æÎé¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î£´Ê¸»ú¤Ï¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¶Á¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°íÂÀÏº¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÔ¥»Ò¤¯¤ó¤¬Î©Àî¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£Ô¥»Ò¤¯¤ó¤È¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æ±»ÖÌÁÍ§¤È¤·¤Æº£²ó¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£Ô¥»Ò¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁê¼êÌò¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÔ¥»Ò¤È¤ÎÎ©Àî¤Ç¤Î¶¦±é¤â½Å¤Í¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡Ô¥»Ò¤Ï¡ÖËÜÇ¯¤Ï¤Þ¤¿¤³¤ÎÎ©Àî¤ÎÃÏ¤Ë¤Æ¡¢¾®·ªÈ½´±¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤Ç¾®·ªÈ½´±¡¢¤½¤ì¤«¤éÏ²¼·¤Î¤ªÌò¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±éÌÜ¤Ïß·ßÃ²°¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ð¸ç¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ð¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ìºòÇ¯¤Ï£±£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï£²£±ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç³§ÍÍ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤â¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ç¤ÏÃè¾è¤ê¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·°æ¤Î¹â¤¤²ñ¾ì¤Ç¤ÎÃè¾è¤ê¤ÏÉ¬¸«¤À¡£