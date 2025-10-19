◆国内女子プロゴルフツアー 富士通レディース 最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

木村彩子（コンフェックス）が３年ぶりのツアー２勝目を挙げた。首位で出て６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１２アンダーで制した。優勝賞金１８００万円を獲得した。

高橋彩華（さやか、フリー）、渡辺彩香（大東建託）と並ぶ首位で出た木村は、４番で３メートル、５番で２・５メートルに寄せて連続バーディー。８番、１０番、１３番と順調にスコアを伸ばした後、１４番で初ボギーをたたいたが、１６番でバーディーを奪い返した。２位と５打差で迎えた最終１８番は落としたが、最後は逃げ切った。

初優勝した２２年のアース・モンダミンカップ以来、３年ぶりの２勝目。表彰式で「やっぱりうれしい。前の優勝もまくっての優勝で、優勝争いはあまりしていなかった。今回は緊張感がある中で優勝できて、自分でもプラスになった」と喜びをかみしめた。

最終日を振り返り「あんまりボギーが出そうな雰囲気はなかった。自分のやれることをやっていこうとプレーしていたら、いつの間にか１２アンダーまでいった。最高の瞬間なので、また味わえるように頑張りたい」と語った。

大阪・枚方市出身の木村はプロ１１年目の２９歳。１９９５年度生まれの選手では今季、永峰咲希（ニトリ）、柏原明日架（富士通）、金沢志奈（クレスコ）、堀琴音（ダイセル）に続き、５人目のツアー優勝を飾った。木村は「これからもたくさん勝てる選手になれるように、同級生で盛り上げていけるようにこれからも頑張ります」と決意を語った。