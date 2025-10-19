日本水連の倉澤利彰・競泳委員長が19日、日本短水路選手権開催中の東京アクアティクスセンターで取材に応じ、26年の国際大会の日本代表選考に関する説明を行った。

来年は日本選手権が3月と6月の2度開催される特異な年となるが、9月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会の代表は、3月の日本選手権の1大会のみで選考する。同大会は8月のパン・パシフィック選手権（米アーバイン）の選考会も兼ねる。そして6月の日本選手権に関しては、パン・パシフィック選手権の2次選考会として実施されることになった。

また派遣標準記録については、今夏の世界選手権を含む過去5回の世界大会（五輪、世界選手権）を参考に再設定された。派遣標準記録Sは各優勝記録の最高記録、同1は各3位記録の最高記録、同2は決勝8位および各準決勝のうちの最高記録で、24年パリ五輪で採用された同3（各準決勝10位の記録および各予選10位の記録の最高記録）は設定されず。新たな派遣標準記録は、28年ロサンゼルス五輪の代表選考まで適用されるという。

倉澤氏はロス五輪の参加標準記録にパリ五輪の14位相当のタイムが採用されるとの米報道があったことを踏まえ、「かなりレベルが高い。8位（決勝進出）相当を切る選手をいかに増やすか」と説明。新たな派遣標準記録に当てはめると、今年3月の日本選手権（世界選手権選考会）で突破したのは14人（男子10人、女子4人）にとどまるといい、実際に派遣した34人の半分以下となる。

ロス五輪では「金メダルを含む複数のメダルと、パリ五輪を上回る入賞数（14以上）」を目標に掲げる日本水連としては、現状の選手レベルや選手層に危機感を感じている様子。倉澤氏は「3年かけて、派遣2を突破する選手を増やす。日本も世界に後れを取らないように、再スタートを切りたい」と話した。