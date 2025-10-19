10月19日、京都競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、北村友一騎乗の5番人気、ヴァロンブローサ（牡2・栗東・池添学）が快勝した。1馬身差の2着にマジックファイヤー（牡2・栗東・辻野泰之）、3着に2番人気のインフィオラータ（牝2・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは2:02.1（良）。

1番人気で松山弘平騎乗、リン（牡2・栗東・四位洋文）は、7着敗退。

2歳新馬戦・ヴァロンブローサと北村友一騎手

ヴィクティファルスの半弟

北村友一騎乗の5番人気、ヴァロンブローサが嬉しいデビューVを飾った。好スタートを決めてハナへ。ゆったりとした展開に持ち込み、半馬身ほどのリードを保って勝負どころへ。直線ではしぶとい二の脚を発揮してもうひと伸びすると、後続の追い上げを着差以上の強さで完封。しぶとい粘り腰を見せた。同馬は重賞勝ち馬ヴィクティファルスの半弟。

ヴァロンブローサ 1戦1勝

（牡2・栗東・池添学）

父：コントレイル

母：ヴィルジニア

母父：Galileo

馬主：G1レーシング

生産者：ノーザンファーム