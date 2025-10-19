紀ノ国屋の「コーデュロイスイーツバッグ」が登場♡秋色に包まれる癒しギフト

紀ノ国屋から、秋のぬくもりを感じる「コーデュロイスイーツバッグ」が新登場しました。ふんわりとした手触りの巾着バッグに、さつまいもを使った焼き菓子が詰まった心ときめく限定アイテム。ブラウンやモーブピンク、テラコッタなど、秋を彩る全5色展開で、オンライン限定のオフホワイトも魅力です。見た目も味わいもあたたかく、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな秋のスイーツバッグです♡

秋のぬくもりを感じる限定スイーツバッグ



ふんわりとしたコーデュロイ素材の巾着バッグは、見た目にも手触りにも癒されるアイテム。

落ち着いたブラウン、愛らしいモーブピンク、温かみのあるテラコッタ、元気をくれるマスタード、そしてオンライン限定のオフホワイト。季節の移ろいを感じる全5色が揃いました。

焼菓子を楽しんだあとも、バッグインバッグや小物入れとして長く使えるのも嬉しいポイントです。

秋の味覚をぎゅっと詰め込んだ3種のスイーツ



中には、秋の味覚“さつまいも”を使ったスイーツ3種が詰まっています。花の形が可愛い「プチフールクッキーさつまいも（8枚）」は、香ばしいゴマがアクセント。

ほろっとほどける「さつまいもクッキー（5枚）」と、紫いも×ホワイトチョコのしっとり「パウンドケーキ（1個）」も入った贅沢なセットです。

1セット1,652円（税込）で、贈り物にも自分時間のお供にもぴったりです。

ギフトにも、自分へのご褒美にも♡



大切な人へ季節の贈り物としても、自分へのちょっとしたご褒美としてもおすすめ。コーデュロイのやわらかな質感と上品な焼菓子が、日常のひとときをやさしく彩ります。

数量限定販売のため、気になるカラーはお早めにチェックを。秋のティータイムに、あたたかく心ほぐれる時間を過ごしてみてくださいね🍂

秋色に包まれる、心ほどけるひとときを



紀ノ国屋の「コーデュロイスイーツバッグ」は、秋の訪れを感じさせる見た目と味わいが魅力の限定アイテム。

やさしい色合いと、ぬくもりある素材、そしてほっとする甘さのスイーツが、忙しい日々に癒しを届けてくれます。

お気に入りのカラーを見つけて、季節の移ろいを感じながら、あたたかなティータイムを楽しんでくださいね♡