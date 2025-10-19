Image: ARKnets

ぼちぼちブーツの準備もしておきたいところ。秋のレジャーにピッタリで、ファッションにも合わせやすいアウトドアブーツをご紹介。

着脱が容易なセンターとサイドのジップ

Image: ARKnets

今回、筆者が注目したのは、アメリカのブーツブランドの雄、Danner（ダナー）に、日本のセレクトショップARKnets（アークネッツ）が別注をかけた「WASHOUGAL DX ARK（ワシューガル デラックス アーク）」（税込50,600円）です。

Dannerといえば、世界初のゴアテックス搭載トレッキングブーツ「DANNER LIGHT（ダナー ライト）」がおなじみですが、コチラはそのDNAを継承したモデル「WASHOUGAL」のARKnets別注モデル。

Image: ARKnets

アッパーには、カウスエードと1000Dナイロンを組み合わせた耐久性のある素材を採用。しかも、サイドジップ仕様にくわえ、ミリタリー由来のセンタージップパーツを採用し、フロントとサイド、ジップの開閉次第でスムーズな着脱が可能なんです。

機能性ソールで歩きやすさ倍増

Image: ARKnets

アウトソールには登山靴やワークブーツに用いられるVibram #148アウトソールを採用し、滑りやすい路面でも優れた安定感を発揮。しかも、インソールには履き心地を向上させるクッション性がバツグンなOrtholiteを採用しています。ちなみに、ミッドソールを従来モデルよりも6mmプラスした厚底仕様。ファッション的にもインパクトあるボリューム感に。

Image: ARKnets

カーゴパンツの裾をシューズインして、ミリタリー風に履くもヨシ、落ち着いた色合いのスエードなので、ツィードのジャケットを着用してトラッドな英国アウトドア風ファッションに合わせるもヨシ。もちろんブルーのデニムに裾をソックインして履く、アメリカンスタイルもアリ。

ファッションとアウトドアの両方をたのしめる逸品かと。

Source: ARKnets