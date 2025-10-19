¡Ö¤ª¤Ã¤È¤È¤Ã¤È²Æ¤À¤¼!¡×¤«¤é24Ç¯¡Ä42ºÐ²ÎÉ±à³Ð¸ç¤Î»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¡×¡Ö¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ê¡×
¡Ö²¿ÅÙ¤âºÃÀÞ¤·¤½¤¦¤Ê»þ¡Ä¡×
¡¡42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¥½¥Ë¥ó¤¬ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ25Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö17ºÐ¤Îº¢¤Î»ä¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âºÃÀÞ¤·¤½¤¦¤Ê»þ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Þ¤ºÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡2000Ç¯¤Ë¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEE JUMP¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤ª¤Ã¤È¤È¤Ã¤È²Æ¤À¤¼!¡×(01Ç¯)¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢°ìÌö»þ¤Î¿Í¤Ë¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È²ò»¶¸å¤â¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Î½÷¡×(02Ç¯)¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Íç¥¨¥×¥í¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¤âÉñÂæ¡¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÂ³¤±¡¢11·î¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSIX¡×¤ËÄ©¤à¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ê¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¿Í¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¡×¡Ö¤½¤Ã¤«¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£