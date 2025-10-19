¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¿Í!¡×7¥¥íÁýÎÌ¤ÎÄ«¥É¥é29ºÐ½÷Í¥à·ãÊÑáÂÎÄ¥¤êºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¡Ä¡×¡Ö¸ª¤Þ¤ï¤ê¤äÏÓ¤Î´¶¤¸¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÎÀ¼
¡¡Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿29ºÐ½÷Í¥¤¬ÂÎ½Å¤ò7¥¥íÁýÎÌ¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤·¤¿à·ãÊÑá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×(11·î28Æü¸ø³«)¤Î¸ø¼°X¡£²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¼ç¿Í¸øŽ¥±ÊÅç²Æ´õ(ËÌÀî·Ê»Ò)¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤ò¤¹¤ë³ÊÆ®²ÈŽ¥Ë§°æÂ¿Ëà·Ã¤ò±é¤¸¤¿¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖËÜºî¤Ç¤ÏÈ¾Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç7kgÁýÎÌ¤·¡¢¥×¥í¤âÀä»¿¤¹¤ë³ÊÆ®¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ËÌÀî¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Á¤ã¤ó¤¬7¥¥íÁýÎÌ‼︎¡¡¶ÚÆù¤â¤Ä¤±¤Æ¡¢¸ª¤Þ¤ï¤ê¤äÏÓ¤Î´¶¤¸¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖÈ¾Ç¯¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç7kgÁýÎÌ¤¹¤´¤¤¡£¿©¤Ù¤ÆÁýÎÌ¤è¤êÍÚ¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂÎ¤òÄ¥¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×(2024Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î½÷³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¸å¤ËµÁ»Ð¤È¤Ê¤ë¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À³Ê¤ÎÃöÄÞ²Ö¹¾¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×(21Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£