­à¤¯¤»»ú¤Ç·ëº§È¯É½­á¤·¤¿¸µ´Ç¸î»Õ¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÀ¥Àî¤¢¤ä¤«(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@segawa_ayaka¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¼ê½ñ¤­¤Ç­à¤¯¤»»úÊó¹ð­á

¡¡¸µ´Ç¸î»Õ¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¥Àî¤¢¤ä¤«(33)¤¬¡¢¼ê½ñ¤­¤Î·ëº§Êó¹ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ä¾É®Ê¸½ñ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÀ¥Àî¤¢¤ä¤«¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì²¹¤«¤ÊÊó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊÊ»ú¤Ë²þ¤á¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¡°Ê²¼¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤òºÜ¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âºÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ã! ¿ä¤·¤Î·ëº§º£ÃÎ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²Î»ì¤Ë¤Ç¤­¤½¤¦¤ÊÊ¸ÌÌ¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¹¬¤»¥½¥ó¥°²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í!¡×¤È­à´Ç¸î»Õ¤«¤é¥·¥ó¥¬¡¼­á¤ËÅ¾¿È¤·¤¿À¥Àî¤Ë¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£


 