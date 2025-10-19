¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬Ä¶¿Í¥¿¥Ã¥°¡¡µí¤á¤·ÊÛÅö¤¬ºÆÈÎÇä¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ê¤É³µÍ×¡Û
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ØÄ¶¿Í¥¿¥Ã¥°ÊÛÅö ¡½Ã¢ÇÏµíµí¤á¤·¡½¡Ù¡Ê¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡Ë¤¬¡¢20Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇºÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡¡ËüÇîÊÄËëÍâÆü¤ËÀ¸À¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡9·î¤Î½é²óÈÎÇä»þ¤Ë¹¥É¾¤Ç¡¢´°ÇäÅ¹ÊÞ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎºÆÈÎÇä¡£¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¤Ï¡ÖËüÇî¥í¥¹¤ò¤ª´¶¤¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Ä¶¿Í¥¿¥Ã¥°ÊÛÅö ¡½Ã¢ÇÏµíµí¤á¤·¡½
²Á³Ê¡§1620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä
ÈÎÇä¿ôÎÌ¡§¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
Ê¼¸Ë¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡ÖÃ¢ÇÏµí¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£½À¤é¤«¤¯»ÝÌ£¤ÎÇ»¤¤µí¤á¤·¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ïÉÊ¡£
·à²è¥¿¥Ã¥Á¤Î¹ë²Ú³Ý»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄ¶¿Í¥¿¥Ã¥°¡É¤ÎÇ÷ÎÏ¡ª
¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×ÉÕ¤
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Ê10·î20Æü¡Á¡Ë
¡ÚÉ±Ï©¡ÛJRÉ±Ï©±Ø²þ»¥ÆâÃæ±ûÇäÅ¹¡¿¿·´´Àþ¡Ê¾å¤ê¡¦²¼¤ê¡ËÇäÅ¹¡¿ºßÍè²¼¤êÇäÅ¹
¡ÚÉ±Ï©¡Û¤Þ¤Í¤¿©ÉÊËÜ¼ÒÁ°¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼Å¹¡¡
¡ÚÂçºå¡Û¤Þ¤Í¤ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡¿¤Þ¤Í¤üâÅç²°ÂçºåÅ¹¡¿¶áÅ´¤Þ¤Í¤°¤ÇÜÌîÅ¹¡¿
¡Ú°ËÃ°¡Û°ËÃ°¶õ¹ÁÆâANAÅë¾è¸ý¡Ê¶õ¹ÁÀìÌçÂçÅ¹¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡¡ËüÇîÊÄËëÍâÆü¤ËÀ¸À¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡9·î¤Î½é²óÈÎÇä»þ¤Ë¹¥É¾¤Ç¡¢´°ÇäÅ¹ÊÞ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎºÆÈÎÇä¡£¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¤Ï¡ÖËüÇî¥í¥¹¤ò¤ª´¶¤¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Ä¶¿Í¥¿¥Ã¥°ÊÛÅö ¡½Ã¢ÇÏµíµí¤á¤·¡½
²Á³Ê¡§1620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä
ÈÎÇä¿ôÎÌ¡§¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
Ê¼¸Ë¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡ÖÃ¢ÇÏµí¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£½À¤é¤«¤¯»ÝÌ£¤ÎÇ»¤¤µí¤á¤·¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ïÉÊ¡£
·à²è¥¿¥Ã¥Á¤Î¹ë²Ú³Ý»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄ¶¿Í¥¿¥Ã¥°¡É¤ÎÇ÷ÎÏ¡ª
¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×ÉÕ¤
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Ê10·î20Æü¡Á¡Ë
¡ÚÉ±Ï©¡ÛJRÉ±Ï©±Ø²þ»¥ÆâÃæ±ûÇäÅ¹¡¿¿·´´Àþ¡Ê¾å¤ê¡¦²¼¤ê¡ËÇäÅ¹¡¿ºßÍè²¼¤êÇäÅ¹
¡ÚÉ±Ï©¡Û¤Þ¤Í¤¿©ÉÊËÜ¼ÒÁ°¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼Å¹¡¡
¡ÚÂçºå¡Û¤Þ¤Í¤ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡¿¤Þ¤Í¤üâÅç²°ÂçºåÅ¹¡¿¶áÅ´¤Þ¤Í¤°¤ÇÜÌîÅ¹¡¿
¡Ú°ËÃ°¡Û°ËÃ°¶õ¹ÁÆâANAÅë¾è¸ý¡Ê¶õ¹ÁÀìÌçÂçÅ¹¡Ë