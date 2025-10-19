¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ ºÇ¸å¤ÎÀÚÉä¤Ï°¦É²¶ä¹Ô¡ªÁÏÉô10Ç¯ÌÜ¤Ç½é½Ð¾ì¤Ø¡¡17°Ì¡¦¥Ë¥È¥ê¤Ï20ÉÃº¹¤ÇÎÞ°û¤à¡Ú¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Û
¢£¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Ê19Æü¡¢Ê¡²¬¸©¡¦½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹È¯ÃåÅÀ¡¢6¶è´Ö42.195km¡Ë
½÷»Ò±ØÅÁÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡ÊÂè44²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡¢11·î24Æü¡¦µÜ¾ë¸©¡¦ÀçÂæ³«ºÅ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤¹¤ë6¶è´Ö42.195km¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëº£Âç²ñ¡£16°Ì¤ÇºÇ¸å¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ï°¦É²¶ä¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£ÁÏÉô10Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£17°Ì¤Î¥Ë¥È¥ê¤Ï20ÉÃº¹¤Ç¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¡£
ºÇ½ª6¶è¡Ê6.695km¡Ë¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤¿Áè¤¤¤ÏßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£½Ð¾ì·÷Æâ¤®¤ê¤®¤ê¤Î16°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤¤¤À¤Î¤ÏÆüÎ©¡£¤ï¤º¤«1ÉÃ¸å¤Î17°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï°¦É²¶ä¹Ô¡£18°Ì¤Î¥Ë¥È¥ê¤Ï¡¢ÆüÎ©¤È13ÉÃº¹¤Ç6¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
½øÈ×¤Ç¥Ë¥È¥ê¤ÎÃºÃ«åºÇµ¤¬ÌÔÄÉ¤·¡¢ÆüÎ©¤È°¦É²¶ä¹Ô¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢»°¤ÄÇÃ¤ÎÁè¤¤¤Ë¡£3Ò²á¤®¤ÇÆüÎ©¤Î¸÷¹±ÍªÎ¤¤¬ÃÙ¤ì»Ï¤á¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤Ï¥Ë¥È¥ê¤È°¦É²¶ä¹Ô¤ÎÁè¤¤¤Ë¡£5Ò²á¤®¤Ë¡¢°¦É²¶ä¹Ô¤Î·¦Èþºé¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¡¢¥Ë¥È¥ê¤ÎÃºÃ«¤òÆÍ¤Êü¤¹¡£º¹¤Ï¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°¦É²¶ä¹Ô¤Î·¦¤¬16°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
1¶è¤òÁö¤Ã¤¿¾¾°æ¾½¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£10Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¤Î®¤ì¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ½ª6¶è¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿·¦¤Ï¡Ö17°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ16°Ì°ÊÆâ¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£