かまいたち山内健司（44）が19日、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。フレッシュジュースの専門店で飲んだ健康ジューズのまずさに絶叫した。

番組ロケは東京・新橋駅前のニュー新橋ビル。1971年（昭46）にビルの開業とともにオープンした最古参の健康生ジュース専門店「ベジタリアン」で出演者はそれぞれ生ジュースを注文した。長嶋一茂は柿、かまいたち濱家隆一は梨と無難に選択。山内は「健康にイイのどれですか？味はマズくていいんで」と話すと、店員の女性は「ノニ、ノニ」と店で一番高価で600円のジュースをすすめてきた。

ノニは熱帯地域で採れるフルーツで、ビタミンなど栄養素が140種以上が入っているとされるスーパーフード。一茂は「ハワイによく売ってるんだよね、ノニ」とハワイ通らしく解説。すると濱家も「ハワイでよく見かけますね、ノニ」と同調すると、山内が「お前、分からへんやろ、1回行っただけでスゴいハワイをマウントとる」と内情をバラした。

濱家の数少ないハワイ滞在で一緒した一茂は「お前、あのとき、ノニは飲んでないだろ」と濱家がノニについて未経験であることを暴露。濱家は「ノニは飲んでない」と白状した。山内は「何やねん」とプチ切れした。抽出されるノニを見て山内は「ノニだけホットコーヒーみたいな…」と不安を口にした。そこに女性店員から「ちょっとキツいと思うけど。ウチのは特に」と要注意の喚起がなされ、山内は「ええ！」とややビビり。歩きながらジュースを飲むということになり、濱家は梨ジュースを「めっちゃおいしい」と賞賛していたが、ひとくち口に含んだ山内は突然「ぎょええええ」と絶叫してその場で固まって「ノニ、ぎょええええ…これ、無理かも」と白旗をあげた。

一茂は「体にいいもの、ってそういうもんだぜ。山内」と諭したが、山内は「思っていたのと、ぜんぜーん違ったぁ〜」とさらにストローから飲むと「ぎょええええ」と同じ反応で渋面となった。酸味と渋みが強烈で、バラエティー番組のバツゲームでも採用されていることも紹介されると、番組ナレーションのヒロコヒーも「ワシももちろん飲んだことがあります」と語っていた。

料金を支払ったのは一茂で「先輩のおごりはちゃんと飲んでもらわないと」と完飲を要求。ところが途中で山内はギブアップ。一茂がちょっとだけ口に含むと顔をしかめて「これ、思った、ハワイで出してるノニっておいしくしてる、っていうか、飲みやすいようにしてるんだ。これ、まともにノニだよ」と山内の降参に同意。マネジャーを呼び寄せて「これ、飲んでおけ」と残ったノニジュースを手渡した。