国内女子ゴルフツアー「富士通レディース」最終日（１９日、千葉・東急セブンハッドレッドＣ＝パー７２）、２１位から出た渋野日向子（２６＝サントリー）が、３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７４と落とし、通算イーブンパーのの４０位で３日間の戦いを終えた。

初日首位スタートも２日目の７６で優勝戦線から脱落した中、最終ラウンドも思うようなゴルフとはいかなかった。インスタート１１パー４で先にバーディーが来るも、ショットが安定せず１５番パー４で２打目をグリーン手前のバンカーへ入れ、ボギーとすると、１７番パー３はバンカーが絡んで３オン２パットのダブルボギー。その後は１番パー５で１つ取り返したものの、４、５番は連続ボギー。８番パー３でバーディーを奪って意地を見せるのがやっとだった。

渋野は「パーオン率が低かったので難しいパーパットが残る場面が多かった。昨日はドライバーがよかったけど、今日はドライバーも散っていたし、耐えるゴルフしかできなかった。残念なラウンドだった」と振り返った。１７番のダブルボギーについては「（２打目の）バンカーは深く入ってダフった感じで、その次（ラフからの３打目）もエッジから下りだったのでカツカツを狙い過ぎた」と説明した。

苦しい状況が続くが、初日に好スコア（６６）をマークしたのは事実。「あのゴルフをできるならと思ったけど、あのときはパットが入ってくれただけでショットはボロボロなので、日に日に悪くなった感じ。もう少しパットに自信を持てれば、ボギー、ダボを１個、２個減らせたと思う。アメリカでやっていたときより前向きにとらえられるのかなと思いたい」と、もどかしさを口にした。

来週からも２週連続で国内ツアーに参戦。「あと２試合出られるのはすごくありがたいこと。やるべきことをやってくだけるならくだけるし、やり切らないと後悔する。結果も残したいけど…。頑張りたい」と力を込めた。実戦の中で復活のピースを集めて完成形をつくり上げる。