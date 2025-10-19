◆第７８回秋季全道高校野球大会 ▽準決勝 北照７―０旭川実＝７回コールド＝（１９日・プレド）

北照が７―０で旭川実を下し、１３年ぶりの秋季全道大会優勝に王手をかけた。

１回２死一塁から４番・長谷川世和一塁手（２年）の適時二塁打で先制すると、２回は１番・堀井一護遊撃手（２年）の適時三塁打で２点を追加。その後も打線がつながり、１１安打７得点で旭川実投手陣を攻略した。

投げては、初戦の北海戦、準々決勝の駒大苫小牧戦で完投勝利を挙げているエース・島田爽介（２年）が先発マウンドへ。小学６年時、ヤクルトジュニアの一員として２０２０年ＮＰＢ１２球団ジュニアトーナメント優勝を果たしている右腕が、この日も試合を作った。低めをつく丁寧な投球で７回無失点。３試合連続完投で勝利をもたらした。

北照は、１３年ぶりの決勝進出。前回の２０１２年は元オリックス・吉田雄人、元巨人・村上海斗らを擁して駒大苫小牧を下し、５度目の優勝を果たした。

２０日の決勝は、白樺学園と対戦。両校の対戦は春の全道で２度（１勝１敗）あるが、甲子園が懸かる夏、秋は初対戦となる。