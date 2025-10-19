第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで開催された。

中央学院大（千葉県我孫子市）は、エース近田陽路（ひろ）主将（４年）が日本人トップの力走を見せて出場校１位となり、３年連続の本大会出場を決めた。千葉県印西市を活動拠点とする順天堂大は続く２位に入り、１５年連続の箱根路への切符を手にした。

予選会は立川市の陸上自衛隊立川駐屯地を出て、市街地を経由して国営昭和記念公園でゴールするハーフマラソンで行われる。関東学生陸上競技連盟に加盟する４２チームが参加し、上位１０校が本大会の出場権を獲得できる。各校１０〜１２人の選手が一斉に走り、上位１０人の合計タイムを競う。今年度は暑さ対策で前回より約１時間早い午前８時３０分にスタートした。

中央学院大は１５キロ地点から３位に順位を上げると、終盤に猛烈に追い上げ、計１０時間３２分２３秒で１位フィニッシュ、本大会出場を決めた。近田主将は１時間２分４秒で日本人の個人１位（個人全体では７位）と実力を示した。

近田主将は力走後、「集団がゆっくりだったので、最初から余裕を持って自分のペースを作り、公園内に入ってから切り替える想定通りのレース運びができた」と振り返った。本大会に向けては、「過去２回走ったが、どちらも悔しい思い出が残った。練習を積んで油断せず、最後は全員で笑って終われるように頑張りたい」と意気込んだ。

前回の本大会でわずか７秒差でシード権獲得を逃した順大は序盤から上位をキープし続け、計１０時間３２分３５秒で２位に入り、本大会出場を勝ち取った。

他の千葉県勢は、麗沢大（柏市）が２１位、国際武道大（勝浦市）が３３位、清和大（木更津市）が３５位、千葉大（千葉市稲毛区）が３９位だった。