100円グッズの「面ファスナー」＆「フィルムフック」で掃除がぐっとラクになる！
掃除機をかけるたびイライラするのが、床に張り巡らされた電源コードや電源タップ。でも、手軽に買える100円グッズの「面ファスナー」や「フィルムフック」を使ってコード類を浮かせれば、そんな悩みも一発解決！ ということで今回は、100円グッズに詳しい整理収納のプロに、本来の用途とは違う使い方をすることで、掃除をラクにするコツを教えてもらいました！
教えてくれたのは…
▷赤工友里さん
整理収納アドバイザー。Y-Style代表。YouTubeチャンネル「かぞく収納CHANNEL」（@kazokushuno）では、さまざまな収納アイディアを発信中。著書に『新しい収納の教科書』（KADOKAWA）がある。
■「面ファスナー」で電源タップを浮かせて床掃除をしやすく
【使うのはコレ！】
マジカルテープ粘着タイプ 約縦15×横2.5cm1枚入り ￥110／Seria
【使い方のアイディア】
設置したコード式の電源タップをそのまま床や棚の上に置いておくと、掃除の際にじゃまに。「手芸用面ファスナーの粘着タイプを使います。これで壁などに貼りつけておけば、掃除がしやすく、取り外しもラク。ふわふわ面のテープをタップ側につけると、手に持ったときの違和感もありません」（赤工さん）
▼なくしがちなリモコンにもおすすめ
▼ふわふわ面をタップなどに、ざらざら面を取り付けたい場所に！
▼床にコードが垂れない！
■「フィルムフック」で家電のコードをまとめるとスッキリ＆移動もラク！
【使うのはコレ！】
フィルムフックコップホルダー1個入り ￥110／Seria
【使い方のアイディア】
「加湿器や扇風機などの家電に直接貼るために、剝がしやすく、跡が残らないフィルムフックを。上下逆向きに2つ貼ったら、その周りにコードをぐるぐると巻きつけるだけ。スッキリとまとまり、家電を移動させるときもじゃまになりません」。鏡やガラスにも貼れるので、洗面所まわりの収納にもおすすめ。
▼上下逆向きに２つ貼るのがポイント！
＊ ＊ ＊
専用グッズを探さなくても、どこにでもある100円グッズを活用すれば、こんなに手軽にコード類をまとめ、しかも浮かせることができるんですよ。100円グッズはまだまだ無限大の可能性を秘めているので、ぜひ暮らしに上手に取り入れてみましょう！
文＝高梨奈々